5 معلومات عن مسلسل «توحة» بطولة علا غانم.. انطلاق التصوير مع بداية 2023

تشارك الفنانة علا غانم، خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2023، وذلك بعد غياب استمر نحو 5 سنوات، منذ آخر مشاركة لها على شاشة التليفزيون عام 2017 مع ياسر جلال في مسلسل «ظل الرئيس»، ومسلسل طعم «الحياة» مع خالد سليم وأحمد صلاح حسني، لتختفي بعدها عن الساحة.

وتعود علا غانم، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «توحة» من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان المقبل، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المسلسل من خلال السطور التالية:

أبطال المسلسل

- بطولة ميمي جمال، انتصار، ودينا فؤاد، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد صيام، وحسام فارس، وإيهاب فهمي، وعابد عناني، ومي القاضي، ودنيا المصري، ولبنى عزت، وتغريد فهمي، وجيهان أنور.

- مسلسل «توحة» تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

- تدور الأحداث حول «توحة» السيدة التي تواجه تحديات صعبة على كل المستويات، وعليها أن تتجاوزها بإرادة قوية، وذلك في إطار من المفاجآت التي تتصاعد معها الحلقات.

ينطلق التصوير خلال أيام

- ينطلق تصوير المسلسل مع بداية شهر يناير من العام الجديد 2023.

- وحسب تصريحات سابقة للمخرج محمد النقلي، فريق العمل بصدد الانتهاء من بناء الديكور الخاص بالحارة التي تشهد تصوير غالبية الحلقات، والانتهاء من معاينة الأماكن التي سيتم فيها التصوير الخارجي.