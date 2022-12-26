غدا ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش» في الأقصر

تنظر جنايات الأقصر، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار تامر ثروت، ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش».

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الأقصر إخطار يفيد بتغيب الطفل إبراهيم سيد حساني، عن منزله عدة أيام، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأثناء التفتيش عُثر على جثة الطفل داخل برميل مش بمنزل خاله، وبتطوير التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة خال الطفل.

تحقيقات النيابة

ومن خلال تحقيقات النيابة، اعترفت زوجة الخال بقتل إبراهيم سيد حساني، البالغ من العمر خمس سنوات، بإلقائه في برميل مش بمنزلها، وبعد التحريات المكثفة ومجهود مباحث مركز الأقصر تم العثور على الجثة داخل البرميل بشقتها.

واعترفت المتهمة بكل تفاصيل الحادث البشع وقامت بتمثيل الجريمة، بوضع رأسه في البرميل وأرجله لأعلى حتى لفظ أنفاسه ثم قامت بوضع الغطاء وفوقه برطمانات مش لإخفاء الجثة.

وكانت جنايات الأقصر، أجلت القصية في جلسة المحاكمة الأولى، والتي كانت أكتوبر الماضي لجلسة غدا الثلاثاء.