تحليق 65 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

استأنفت رحلات البالون الطائر نشاطها، اليوم الأحد بعد توقف دام يومين، بسبب سوء الأحوال الجوية التي حالت دون الإقلاع، حيث حلقت اليوم 65 رحلة تقل حوالي 1700 راكب، بحسب أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

وأوضح «الطيب»، أن برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي قرر إلغاء رحلات البالون الطائر أمس وأول أمس بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح والشبورة وعدم وضوح الرؤية، لكن اليوم عادت الرحلات مرة أخرى، بعد تحسن الأحوال الجوية.

تدفقات سياحية

وأشار رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا كبيرا هذه الأيام، مدفوعة بالتدفقات السياحية الوافدة للأقصر لقضاء أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة، حيث تشهد رحلات البالون رواجا منذ اول الشهر الجاري.

مقومات أثرية

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد الاقصر بهذا النمط السياحي على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية واثرية وطبيعية، فضلا عن خلوها من البحار والمواقع الاستراتيجية.