مواعيد وأماكن قطع وضخ مياه الشرب في الأقصر ومطروح اليوم

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الأقصر ومطروح، مواعيد انقطاع وضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملهما.

مدة انقطاع المياه في الأقصر

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه بمناطق «أرمنت الوابورات - المراعزه الشرقية والغربية - نجع دنقل» بمركز أرمنت اليوم من الساعة 3 عصرا حتى 11 مساءً لمدة 8 ساعات، لتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب أعمال ربط خط المياه 16 بوصه شارع أبو حطب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تدبير المياه خلال فترة الانقطاع

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام «125» المجاني، و«0952282406 - 0952284116 - 01147999752»، لافتة إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة حال طلبها وفي حالات الطوارئ.

مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في مطروح

كما ذكرت شركة مياه الشرب والصرف بمطروح، عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد وأماكن ضخ المياه، اليوم الأحد، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن علام» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساء .

- المنطقة الرابعة «قبلي وبحري» من الساعة 10.30 صباحًا حتى الساعة 4.30 مساء.

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 10.30 صباحا حتى الساعة 4.30 مساء.

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا.

آليات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين بنطاق مطروح

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى آليات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الاتصال على الخط الساخن «125»، أو الأرقام التالية: «064494851 - 0464949852 - 046494955 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003»، أو عن طريق رسائل تطبيق «واتس آب» على الأرقام التالية: 01103971010 - 01103669550، أو على رسائل صفحة الشركة على «فيسبوك».