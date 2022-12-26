ضبط عريس المحلة المتهم بضرب عروسه في حفل زفاف.. خلاف حول كرسي السيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من القبض على عريس المحلة المتهم بالاعتداء على عروسه بالضرب عقب الانتهاء من حفل الزفاف بإحدى قاعات الأفراح بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، ما أسفر عن إصابتها بكدمات، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خلاف على المقعد الأمامى

وتلقى مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بلاغاً من عروس تدعى «إسراء»، تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف، وخروجها من إحدى قاعات الأفراح بقرية بلقينا التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى.

وجاء في المحضر، رقم 8813 لسنة 2022، أن مشادة كلامية حدثت بينهما بسبب خلافات على جلوس والدة العريس في المقعد الأمامي بالسيارة الخاصة بالزفاف، في حين أن العروس كانت تريد تواجد شقيقتها معها بدلاً من والدة العريس، الأمر الذي أثار حفيظة الزوج الذي اعتدى عليها بالضرب، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم تحويل العروس إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان ما بها من إصابات.

الرأي القانوني

وقال المحامي والخبير القانوني طاهر شلبي، أن المادة رقم 242 من قانون العقوبات نصت على أنه إذا لم يبلغ التعدي بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.