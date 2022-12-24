عامل يصيب نفسه بطلق ناري في حفل زفاف بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على عامل أصاب نفسه بطلق ناري أثناء العبث في فرد خرطوش في القليوبية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ وتحريز السلاح المستخدم في الحادث.

وأصيب عامل بطلق ناري من فرد خرطوش بقدمه اليمنى خلال حفل زفاف وحدث عطل بالسلاح، وأثناء قيامه بفحصه خرج العيار منه وأحدث إصابته، وجرى نقله المصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على السلاح الناري وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بإصابة عامل بطلق ناري بكفر شكر

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي باستقبال عامل، مصاب بطلق نارى من سلاح ناري فرد خرطوش وجرى تقديم الخدمة الطبية له.

تحريات إصابة عامل بطلق ناري بالقليوبية

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «ع.ص» 20 سنة عامل بطلق ناري من سلاح فرد خرطوش بقدمه اليمنى، أثناء إطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بدائرة المركز، وحدث عطل للسلاح وخرجت منعه أعيرة نارية بالخطأ.

عقوبة عامل أصاب نفسه بطلق ناري

وبإرشاد المصاب تم ضبط السلاح الناري وفارغ طلقة من ذات العيار والتحفظ علها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي استعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب، وإرسال السلاح للمعمل الجنائي لفحصه والتحفظ على المصاب

أوضح عماد قزامل، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، أن المتهم وهو المصاب يواجه عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وعقوبتها تصل إلى السجن والغرامة.