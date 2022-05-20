حميد الشاعري يسجل أغنية جديدة ويحتفل بعيد ميلاد صديقه أحمد خيري.. «صور»

فاجأ الفنان حميد الشاعري، صديقه الإعلامي أحمد خيري، بإقامة احتفال له بمناسبة عيد ميلاده وسط حضور نخبة من الأصدقاء المشتركين بينهما، وذلك بأحد مطاعم القاهرة الجديدة بمدينة الرحاب.

حميد الشاعري يسجِّل أغنية جديدة

قرر حميد الشاعري، بعد انتهاء تسجيل إحدى أغانيه داخل الاستديو الخاص به في الرحاب، التواصل مع الجميع وطلب منهم الحضور للاحتفال بعيد ميلاد خيري الذي ذهب بعد مكالمة من الكابو حميد، ليفاجأ بوجود أصدقائه للاحتفال به.

وحضر الاحتفالية الفنان هيثم نبيل، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت جلال فهمي، وعدد من الأصدقاء المقربين للإعلامي أحمد خيري.

الجدير بالذكر أن الكابو حميد الشاعري دائما يفاجئ أصدقاءه المقربين في مثل هذه المناسبات، ويحتفل بهم وسط تواجد مكثف من الأصدقاء المقربين، والذين يدعوهم حميد بنفسه، ويطلب منهم عدم إبلاغ صاحب المناسبة لتكون مفاجأة.

ظهر ضيف شرف في مسلسل مكتوب عليا

وتداول رواد السوشيال ميديا، عددًا من الصور التي التقطت خلال احتفال النجوم بعيد ميلاد صديقهم، مع إبداء إعجابهم باللوك الجديد للفنان حميد الشاعري.

وظهر حميد الشاعري، في موسم رمضان الماضي، أكثر من مرة منها إعلان تليفزيوني جمع بينه وصديقه هشام عباس والفنانة سيمون وأحمد السقا وهند صبري وليلى أحمد زاهر، والذي حقق رواجًا بين جمهور السوشيال ميديا.

كما ظهر ضيف شرف في مسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسني وعمرو عبد الجليل وإسماعيل فرغلي وحنان سليمان، أيتن عامر، هنادي مهنا، إخراج خالد الخلفاوي.

وظهر حميد الشاعري في الحلقة باعتباره أحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة الدوم، مع الشاعر أمير طعيمة، وقام أكرم حسني بتقديم نفسه باعتباره أحد المتسابقين.