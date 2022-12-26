«تفرق».. رامي رضوان يناقش أحوال الشارع على الراديو 9090

يرصد الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامجه الإذاعي «تفرق»، على الراديو 9090، أبرز الأحداث التي يشهدها الشارع المصري، ليستعرضها أمام الجمهور بشكلٍ مبسط.

ويُقدم رامي رضوان، برنامج «تفرق» الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، ولمدة ساعتين، حيث يتحدث من خلاله عن أحوال الشارع والمستمعين وكيفية تطوير أفكارنا في حل المشكلات، كما يستعرض الحدث الأسبوعي الأهم.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن رامي رضوان، وهي كالتالي:-

- حاصل على بكالوريوس إعلام من الجامعة الأمريكية.

- انضم لراديو 9090 عام 2017 كمقدم لبرنامج «تفرق.. مع رامى رضوان».

- يُناقش من خلال برنامجه أحوال الشارع من خلال أحاديث المستمعين، ومناقشة حدث أسبوعى مهم يحظى باهتمام المتابعين.