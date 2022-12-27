«التموين» تبدأ صرف الاستعاضة الأولى للبقالين لسلع شهر يناير 2023

تبدأ مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر، في صرف الاستعاضة الأولى من حصص السلع المخصصة للبقالين التموينيين، لمد منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي بالسلع التموينية والغذائية، قبل بدء صرف المقررات والحصص الخاصة بهم والخاصة عن شهر يناير 2023.

بدء صرف تموين شهر يناير 2023

وتبدأ وزارة التموين في صرف تموين شهر يناير يوم الأحد المقبل الموافق 1 يناير 2023، من 40 ألف منفذ بقال تمويني لـ64 مليون مواطن مقيدا على 23 مليون بطاقة تموينية، وتشمل حصة الفرد الفرد الواحد على 50 جنيها شهريا حتى الفرد الرابع على البطاقة، حيث تحصل البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على سلع شهرية بقيمة 200 جنيه شهريا.

أسعار السلع التموينية

وتستكمل حاليا منافذ البقالين التموينيين في صرف السلع التموينية المستحقة لأصحاب البطاقات التموينية، بنفس الأسعار المتداولة طوال شهر ديسمبر وهي كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه في السلع التموينية.