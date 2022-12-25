مصدر بـ«التموين»: أسعار السلع لشهر يناير 2023 لم تحدد حتى الآن

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ قائمة أسعار السلع التموينية عن شهر يناير 2023 لم تطبع حتى الآن على سيستم منظومة الصرف، مشيرًا إلى أنّ الاستعاضة الأولى لصرف السلع التموينية للبقالين سيتم صرفها يوم 27 ديسمبر الجاري من مخازن الجملة للبقالين، استعدادًا لصرف حصص المواطنين حاملي البطاقات من البقالين بداية الشهر المقبل.

أسعار السلع التموينية عن شهر يناير 2023

وأكد المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار السلع التموينية عن شهر يناير 2023 ربما تكون مساوية لأسعار السلع التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، والذي يتم استكمال صرفها لأصحاب البطاقات ومستحقو الدعم الاستثنائي المقرر قيمته بـ 100 جنيه شهريا للأسر الأولى بالرعاية، بالأسعار المتداولة منذ بداية شهر ديسمبر وهي كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.5 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.5 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه في السلع التموينية.