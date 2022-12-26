مصدر بـ«التموين»: وزن زجاجة الزيت 800 مللي ولا صحة لتخفيضه

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اتجاه وزارة التموين لتخفيض وزن زجاجة الزيت إلى 600 مللي بدلا من 800 مللي جرام، لا أساس له من الصحة.

سعر الزيت في التموين

وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ وزن زجاجة الزيت في التموين كما هو 800 مللي، وأن خطوط إنتاج شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين مستمرة في إنتاج الوزن المتداول كما هو دون تغيير.

وتحدد وزارة التموين سعر زجاجة الزيت المستحقة لأصحاب البطاقات التموينية من منافذ بقالي التموين، والجاري استكمال صرفها ضمن مقررات، وحصص السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2022، إذ يبلغ سعر الزجاجة حاليا 25 جنيهًا.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، 4 زجاجات زيت تمويني بحد أقصى من منافذ البقالين للأسرة التي تحمل بطاقة تموينية مدرج عليها 4 أفراد أو أكثر، إذ يحصل الفرد الواحد على زجاجة زيت ضمن حصته التموينية.

السلع التموينية عن شهر يناير

وتجهز وزارة التموين حاليا قائمة أسعار السلع التموينية، المقرر البدء في صرفها في الأول من يناير 2022 لحاملي البطاقات ومستحقو الدعم الاستثنائي، تمهيدا لصرف الاستعاضة الأولى لمنافذ البقالين من مخازن الجملة لتوفير احتياجات المواطنين.