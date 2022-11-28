أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2022.. تعرف عليها

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2022 مستقرة دون زيادة في سعر أي صنف مدعم من بين 31 صنفا تضخه وزارة التموين لمنافذ البقالين لصرف سلع للمواطنين على البطاقات.

أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2022

وتبدأ منافذ البقالين، في إظهار قائمة أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2022، للمواطنين أصحاب البطاقات بداية من الخميس المقبل الذي يوافق بدء صرف مقررات شهر ديسمبر لنحو 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على سيستم منظومة الدعم، وهي كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جراما بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125 جراما بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جراما بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه في السلع التموينية.