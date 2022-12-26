ضبط صاحب مكتبة بتهمة تصوير وبيع ملازم جامعية دون موافقة أصحابها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أنّ مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، متهم ببيع وتصوير العديد من الملازم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم الجامعي، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 43500 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بأنّه المدير المسؤول، وأنّه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، واتخذت الإجراءات القانونية.