جامعة أسيوط تستعد لامتحانات نصف العام الدراسي بأطقم طبية داخل اللجان

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات العملية والنظرية، مشدداً على ضرورة تواجد العمداء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الإداري داخل مقار لجان الامتحانات، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وأشار إلى ضرورة إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة، مع وجود أطقم طبية داخل مقارا اللجان، لتقديم الاستعدادات اللازمة لأي حالة مرضية طارئة لا قدر الله.

مجلس جامعة أسيوط

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، حيث دعا طلاب الجامعة للمشاركة في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالى تحت عنوان «معاً»، والتي تهدف إلى مشاركة طلاب الجامعات المصرية في إنتاج فيديوهات قصيرة تعكس وعيهم وثقافتهم في مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة، وتعمل على تعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار.

قوافل شاملة

كما أكد أهمية مواصلة قيام الجامعة بدورها المجتمعي والخدمي في كثير من المجالات، أهمها المساهمة في القضاء على الأمية، ودعم جهود مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تكثيف الجامعة لإطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة في شتى المجالات لكل القرى والنجوع في محافظات صعيد مصر، إضافة إلى تكثيف أشكال الدعم لطلاب ذوى الهمم داخل الجامعة.