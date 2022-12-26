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نائب رئيس حزب «إرادة جيل» يطالب بخطة شاملة لإدارة الصناديق الحكومية

كتب:

عمرو صالح
03:27 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب «إرادة جيل»، إنَّ الصناديق الخاصة بالوزارات تعد أحد أعمدتها، كونها الداعم المالي لاحتياجاتها ومصرفها الأساسي.

أهمية الصناديق الوزارية

وأوضح «الفحام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أهمية الصناديق الوزارية تتمثل في تمويل احتياجات كل وزارة من دعم فني وتقني سواء كان سيارات أو أدوات تقنية تستخدمها قطاعات الوزارة أو عمليات إحلال وتجديد لمقتنيات الوزارة حال تهشمها، مشددًا على ضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لضبط إدارة الصناديق ومنع أي تلاعب بها وترسيخ كل مقدراتها لخدمة الوزارة المعنية بها.

أهمية الإفراج عن البضائع المختزنة بالموانئ

وتطرق إلى الحديث عن أهمية الإفراج عن البضائع المختزنة بالموانئ ومدى المنافع التي يمكن تحقيقها بضخها في السوق، قائلًا إنَّه لاشك أنَّ عملية الإفراج عن البضائع المختزنة بالموانئ ستسهم في تخفيض الأسعار بما يحقق التوازن ما بين العرض والطلب.     

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