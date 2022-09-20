وزيرة الثقافة تشهد حفل «السوبرانو أميرة سليم» بأوبرا تيرانا في ألبانيا

شهدت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا، حفل السوبرانو المصرية أميرة سليم، بالاشتراك مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا تيرانا، وذلك بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك على مسرح أوبرا تيرانا بألبانيا.

حضر الحفل السفير محمد حيدر، سفير مصر بألبانيا، أريون فلياي عمدة مدينة تيرانا، وعدد من السفراء الأجانب والعرب، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام بالعاصمة الألبانية تيرانا، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني، خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

«ملكة الليل» و«أنشودة إيزيس»

وقدمت السوبرانو أميرة سليم للجمهور، عدداً من الأعمال السيمفونية والغنائية والكلاسيكية المصرية والألبانية الشهيرة، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور، منها «ملكة الليل» و«أنشودة إيزيس»، لهشام نزيه، إضافة إلى «فالس ألباني»، أهدته للشعب الألباني.

وزيرة الثقافة المصرية في ألبانيا

وشهدت وزيرة الثقافة المصرية، ونظيرتها الألبانية أمس، توقيع بروتوكول التعاون بين البلدين، في المجالات الثقافية والإبداعية، في حضور السفير محمد حيدر، سفير مصر بألبانيا، وذلك ضمن المشاركة في فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام بالعاصمة الألبانية تيرانا.

وأكدت نيفين الكيلاني، على قوة العلاقات بين البلدين، ولذلك تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، فعاليات افتتاح الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام بالعاصمة الألبانية تيرانا، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني، تلبية للدعوة التي تلقتها من وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا.

وأكدت وزيرة الثقافة، في بيان سابق، عمق الجذور التاريخية، والعلاقات الممتدة بين مصر وألبانيا، والتي تمتد لأكثر من 200 عام، فضلاً عن وجود العديد من التشابهات الثقافية والتراثية بين البلدين.