بالتعيين.. حسم مقعد نائب مجلس الشيوخ الراحل مصطفى كامل خلال 60 يوما

ينتظر مجلس الشيوخ ورود رسالة من وزير الداخلية بوفاة النائب المعين مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الإسكان السابق، إثر حادث تعرض له أمس.

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، يصبح مكان العضو شاغرا لحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب جديد، ليكتمل عدد أعضاء مجلس الشيوخ مرة أخرى، البالغ عددهم 300 عضو.

وينص القانون على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه، ويستمر العضو المعين الجديد نائبا عن المدة المتبقية من عمر الفصل التشريعي».

ووفقا للقانون 141، يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

اللواء مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ونعى مجلس الشيوخ، اليوم، في بداية الجلسة العامة، النائب الراحل مصطفى كامل، الذي وافته المنية أمس.

وحرص المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تنظيم دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيد.

كما ألغى مجلس الشيوخ اجتماعات لجانه البرلمانية، اليوم، حتى يتمكن جميع الأعضاء من المشاركة فى عزاء النائب الراحل مصطفى كامل.

وزير الدولة للشؤون النيابية ينعى «كامل»

كما نعى المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة للشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، الفقيد، وقال عنه: «ظل يمارس مهام المجلس حتى أنفاسه الأخيرة».