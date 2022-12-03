جريمة اختطاف تكشف عن «عصابة البودر» في القاهرة.. مضبوطات بـ 2.5 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم محل البلاغ - بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما بدون لوحات واصطحابهم لقائد إحدى السيارات حال توقفه بمحل البلاغ، ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته.

وفي وقت لاحق حضر للقسم قائد السيارة المشار إليها، وتبين أنه مندوب مبيعات مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، مصاب بجروح متفرقة وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته بمحل البلاغ، فوجئ بترجل بعض الأشخاص «غير معلومين لديه» من إحدى السيارات، كانت متوقفة بجواره وقاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» وإدخاله عنوه إلى السيارة، وتصوير الواقعة بهاتف محمول، واصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بصفط اللبن بالجيزة، وتركوه بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة حول الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 5 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية»، واتخاذه الشقة محل سكنه مقراً لتصنيع مخدر البودر وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مبالغ مالية - كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1.5 كيلو جرام - و2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلو جرام - و2 ماكينة لخلط المواد المخدرة - ماكينة لتغليف المواد المخدرة - و4 ميزان حساس - و7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة - و2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالي 750 ملي - أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة).

وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة خطط لاختطافه، وبتاريخ الواقعة قاموا باختطاف المجني عليه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابته على سبيل الخطأ، اعتقاداً منهم بأنه مالك السيارة، وعقب اكتشافهم أنه سائق لدى مالك السيارة قاموا بالتخلي عنه بالمنطقة المُشار إليها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر والإتجار به والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات البيع.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف باقي المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 سلاح أبيض - بندقية خرطوش – طبنجة – 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم باختطافه وإحداث إصابته.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2.5 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.