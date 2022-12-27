«التعليم» تطلق مسابقة لطلاب الدبلومات لإنتاج كأس اتحاد المدارس الأفريقية

أطقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة لطلاب التعليم الفني على مستوى الجمهورية لتصميم كأس يتم إنتاجها وتقديمها للفائز في النسخة الأولى من بطولة كرة القدم للمدارس الأفريقية والتي ستعقد خلال الفترة من 7 و9 أبريل 2023 بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

3000 دولار للفائز الأول في المسابقة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية، بالإعلان عن المسابقة داخل مدارس التعليم الفني وشروط وإرشادات المنافسة، مشيرا إلى أن آخر موعد لإرسال المشروع يوم 30 ديسمبر 2022، مشيرا إلي أنه سيتم إعلان الفائزين يوم 27 يناير 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، سيحصل الفائز الأول في المسابقة على جائزة مالية قدرها 3000 دولار أمريكي، يمنح caf الفائز عرضا إعلاميا من خلال المشاركة في المسابقة علي أي قناة عربية.

مواصفات المشروع لمسابقة كأس المدارس الأفريقية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات المشروع الذي يتقدم به الطلاب تصميم كأس يتم إنتاجه وتقديمه للفائز في النسخة الأولى من بطولة كرة القدم للمدارس الأفريقية التالي:-

- يجب أن يكون إنشاءا أصلياً بواسطة المشارك ويجب ألا يكون موجوداً بالفعل في السوق.

- يجب أن يكون مفروداً وأنيقاً وليس ثقيلاً.

- أن تكون مصنوعة من أي مادة متينة.

- يمكن تنظيفها بسهولة.

- ألا يتجاوز إجمالي تكلفة الإنتاج لكل جائزة 2000 دولار.

شروط التقديم في المسابقة

- المسابقة مفتوحة (مدارس الفنون والتصميم في أفريقيا، الطلاب في مدارس الفنون والتصميم في أفريقيا).

- يجب أن تكون المشاريع مكتوبة باللغة الفرنسية والإنجليزية.

- لا يجوز إرسال نفس المشروع بأسماء مختلفة.

- لا يجوز تقديم الطلبات الناجحة إلا أن تقبل مجموعة أو بواسطة فرد.

- لن يعوض caf المرشحين عن أي تكاليف متكبدة في المشاركة في المسابقة.