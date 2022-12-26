«التعليم» تستعد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. 85% اختيار من متعدد

بدأت المديريات التعليمية استعدادتها لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وفقًا للكتاب الدوري بعقد الامتحانات 85% اختيار من متعدد إلكترونياً، و15% مقاليا ورقي.

ووجّهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، وفقاً للكتاب الدوري وتنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، مشيرا يتم عقد اختبار الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 14 يناير، وفقاً للجداول المعدة من قبل المديريات التعليمية.

غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، تشكل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث في أثناء الامتحان أو عدم التمكن من الامتحان الإلكتروني وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

10% امتحان ورقى كامل احتياطي

كما وجّهت المديريات التعليمية، بتشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مركز صباحي ومركز مسائي لتسليم الورقة الامتحانية والتي تمثل 15 أسئلة مقالية ورقيا بالإضافة إلى نسبة 10% من إعداد الطلاب كامتحان ورقي كامل احتياطيا في حال وجود مشكلات تحول دون إتمام الطلاب للامتحان الإلكتروني، وتسلّم تلك الامتحانات الورقية إلى الموجه المقيم بكل مدرسة بها لجنة صحبة مدير المدرسة.

وطالبت المديريات التعليمية، بتعيين موجه مقيم داخل كل مدرسة بها لجنة امتحانية داخل الإدارة، ويكون مسؤولا عن تقديم تقرير عن سير الامتحانات داخل المدرسة مدير الإدارة.