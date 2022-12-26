«التعليم» تكشف الأوراق المطلوب تسليمها للجان المراقبة لاستمارة الشهادة الإعدادية

أعلنت المديريات التعليمية الأوراق المطلوب تسليمها من المدرسة إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية 2023، وذلك بعد انتهاء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023، مؤكدة على تسليم الاستمارات الإلكترونية مرتبة على كشف 12د بعد مراجعة جميع بيانات الطلاب بها من واقع ملفاتهم وشهادات الميلاد بالمدرسة وختمها بالشعار في المكان المخصص لذلك.

كشف بأسماء اللجنة التي قامت بمراجعة الاستمارات الإلكترونية

ووجهت المديريات التعليمية، في خطابها، التأكد من أن الطالب قام برفع صورة حديثة خلفية بيضاء حسب تعليمات الوزارة لجميع الطلاب «ثلاث ورقات»، ويتم وضع كل مائة استمارة داخل مظروف أصفر وحافظة كرتون، وتدبيس صورة حديثة خلفية بيضاء مكتوب عليها الاسم بالكمبيوتر مختومة من الخلف بالاستمارة الإلكترونية وتدبيس صورة على بطاقة تحقيق الشخصية.

- وضع صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد الكمبيوتر لكل طالب واضحة البيانات وخاصة الرقم القومي معتمدة ومختومة ومرتبة حسب كشوف 012.

- طباعة ثلاثة نسخ واضحة ومقروءة من كشف 12د واعتمادها بالشعار دون تعديل أو كشط بها واعتمادها من قسم الإحصاء بإدارة ملوي التعليمية.

- كشف بأسماء اللجنة التي قامت بمراجعة الاستمارات الإلكترونية معتمد ومختوم.

كشف لطلاب لغير مسددين لرسوم التقدم للامتحان

- كشوف الطلاب المسددين لرسم التقدم من على موقع الوزارة صورة طبق الأصل من إيصال السداد لكل مطالب ومختوم بختم المدرسة.

- كشف بأسماء الطلاب الغير مسددين معتمد ومكتوم كشف بأسماء الطلبة المسيحيين معتمد ومختوم.

- كشف بأرقام تليفونات الطلاب أو أولياء أمورهم معتمد ومختوم، ويتم إخطار لجنة النظام والمراقبة بكشف لطلاب المدمج مسلسل الاسم نوع الإعاقة الرقم القومي معتمد ومختوم من المدرسة، وذلك بعد التأكد من الإجراءات الخاصة بهم من الإدارة والمديرية 12 بالنسبة لطلاب المنازل كل ما سبق للطالب النظامي.

- بيان نجاح من الصف الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث.

- إقرار بقبول الامتحان أمام اللجنة التي تحددها لجنة الإدارة والطالب المتقدم للامتحان منازل ورسب العام الماضي كل ما سبق للطالب النظامي.

- إقرار بأداء الامتحان أمام اللجنة التي تحددها لجنة الإدارة والطالب الناجح بالصف الثالث الإعدادي العام السابق فقط بیان ويريد أن يتقدم منازل لتحسين مجموعه كل ما سبق للطالب النظامي.

- أصل استمارة النجاح.

- إقرار بأداء الامتحان أمام اللجنة التي تحددها لجنة الإدارة، إقرار بأنه لم يتقدم في العام الدراسي 2026/ 2022م لأي مدرسة ثانوي عام أو فني.

- إحضار الإقرارات الخاصة بالسنوات الفاصلة لطلاب المنازل بأنه لم يتقدم لأداء الامتحان خلال هذه السنوات معتمد ومختوم وبالنسبة لطلاب الأزهر إحضار الشهادة الأصلية للصف السادس الابتدائي.