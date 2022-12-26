«التعليم»: تحميل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي من المنصة 2 يناير

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، إذ تتم امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجّه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان إلكترونيًا أو مقاليًا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات.. 2 يناير

وأضافت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أنّه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسؤول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة اعتبارا من الاثنين 2 يناير 2023.

في حال حدوث مشكلة تقنية في أي مادة

وأشارت المديريات التعليمية، تعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقا للجدول المعد والمعلن من قبل المديرية، و في حال حدوث مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في موعد الامتحان المحدد بالجدول، وعمل محضر إثبات حالة عن المسألة ووصفها وصفًا دقيقًا.

امتحانين لكل فترة

وأكدت المديرية، أنّ الموجه الأول بالإدارة التعليمية مسؤول عن وضع الامتحانات الفترة الصباحية مدارس حكومي رسمي ورسمي لغات ومدارس خاصة - والفترة المسائية مدارس حكومي رسمي وطلاب خدمات وطلاب المنازل مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الدمج التعليمي.

وطالبت المديريات التعليمية، الإدارات، بأن يقوم كل موجه أول بعمل امتحان أساسي وامتحان احتياطي للفترة الصباحية وكذلك امتحان أساسي واحتياطي للفترة المسائية.