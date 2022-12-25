«التعليم»: بدء استلام أوراق طلاب الثانوية العامة والفنية المدمجين استعدادا للامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء استلام الأوراق الخاصة بطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية المدمجين من ذوي الإعاقة، اليوم؛ للتقدم لامتحانات العام الدراسي الحالي 2022/2023 على نظام الدمج التعليمي.

شرط استقبال حالات دمج جديدة بالثانوية العامة والدبلومات

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب موجه للمديريات التعليمية، أنه لا يتم استقبال حالات دمج جديدة للصف الثالث الثانوي «أول مرة» إلا في الحالات الحرجة الشديدة جدا، وذلك بعد العرض على اللجان الطبية المختصة، وإرفاق التاريخ المرضي للطالب المعروض حالته، ويجري تحويل الطالب بخطاب رسمي من مديرية التربية والتعليم إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي لعمل تقرير طبي شامل لتشخيص الحالة وبيان مدى احتياج الطالب للدمج من عدمه.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري تقديم مذكرة عرض تفصيلية لحالة الطالب المتقدم لأول مرة من خلال لجنة الدمج بالمديرية موضح بها رأي اللجنة واعتماد مدير إدارة التربية الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

مراجعة دقيقة تحت مسؤولية مدير الإدارة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات بمراجعة دقيقة للأوراق تحت مسؤولية مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، والتأكد من إعفاء الطالب من اللغة الأجنبية الثانية من عدمه، والتأكيد على ضرورة مراعاة التسلسل لكل مجالات التعليم الفني المختلفة على حده «زراعي- صناعي- تجاري- فندقي».

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بإرسال البيانات المطلوبة «صورة ورقية - نسخة بصيغة اكسيل للكشوف على CD»، مؤكدة أنه لن يتم استلام الأوراق في حال عدم وجود الأسطوانة.