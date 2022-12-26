الساعة السكانية: 53 ألفا زيادة في عدد سكان مصر خلال أسبوعين

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة إجمالي عدد سكان مصر، اليوم، إلى 104 ملايين 379 ألفا، و548 نسمة، مقابل 104 ملايين و326 ألفا و108 نسمة، مقابل 104 ملايين و298 ألفًا و559 نسمة التي سجلتها الساعة في الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري، بزيادة بلغت نحو 53 ألفا و440 نسمة خلال أسبوعين تقريبا.

زيادة عدد سكان القاهرة إلى 10 ملايين و201 ألفا و375 نسمة

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد سكان العاصمة «القاهرة»، إلى 10 ملايين و201 ألفًا و375 نسمة، لتحتل المركز الأول من بين المحافظات في عدد السكان، بينما ارتفع عدد سكان الجيزة إلى 9 ملايين و453 ألفا و660 نسمة، والشرقية 7 ملايين و859 ألفا و336 نسمة بينما تذيلت القائمة محافظتا شمال وجنوب سيناء وعد سكانهما على التوالي 450 ألفا و531 نسمة، و114 ألفا و234 نسمة.

«الوطن» في التقرير التالي تستعرض الأعداد الحالية لسكان محافظات الجمهورية كما يلي:

- عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و201 ألفا و375 نسمة.

- عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و453 ألفا و660 نسمة.

- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و859 ألفا و336 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و12 ألفا و388 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و834 ألفا و489 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و258 ألفا و343 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و100 ألف و744 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و667 ألفا و476 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و408 آلاف و470 نسمة.

- المنوفية 4 ملايين و705 ألفا و809 نسمة.

- بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و685 ألفا و921 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و52 ألفا و958 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و595 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و562 ألفا و42 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسوان مليونا و646 ألفا و98 نسمة.