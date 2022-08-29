يظهر الفنان محمد جمعة كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «5 محيي الدين أبو العز» الذي يقدمه الفنان أحمد فتحي، وبالفعل كان قد انطلق تصويره لكل الأبطال منذ عدة أسابيع ماضية.

وانتهى محمد جمعة أمس الأحد من تصوير جميع مشاهده التي من المقرر أن يظهر من خلالها كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم وذلك حسبما قال المنتج أشرف كمال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ أنّه يجسد دور شخصية صعيدية.

محمد جمعة ضيف شرف فيلم 5 محيي الدين أبو العز

ويجتمع محمد جمعة من خلال المشاهد التى يقدمها مع الثنائي الفنان أحمد فتحي وكذلك مصطفى أبو سريع وذلك في مشاهد كوميديا مميزة ستخلق من خلال مواقف تجمعهما بالصدفة.

يذكر أنَّ فيلم «5 محيي الدين أبو العز» يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد فتحي ومصطفى أبو سريع وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج شادي علي.

آخر أعمال محمد جمعة

وكان قد شارك الفنان محمد جمعة مؤخرًا في فيلم الجريمة الذي شارك فيه بجانب أحمد عز وماجد الكدواني ومنة شلبي وسيد رجب ورياض الخولي وسامي مغاوري ومحمد الشرنوبي وميرنا نور الدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.