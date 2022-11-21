دياب وأيتن عامر بطلا حكاية «في التاكسي» ضمن مسلسل «حكايات متقاطعة»

انطلق، الأيام الماضية، تصوير مسلسل «حكايات متقاطعة» للمنتجة مها سليم، والذي يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، من خلال 6 حكايات، كل منها مكونة من 5 حلقات، وتتناول قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان في اطار اجتماعى أسرى.

أبطال حكاية «في التاكسي»

وبدأ صناع المسلسل تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسما مؤقتا هو «في التاكسي»، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة دياب، وأيتن عامر، ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر عرض حكايات العمل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الاعلامية خلال الفترة المقبلة.

«حكايات متقاطعة» على طريقة مسلسل «زي القمر»

ويتم تقديم «حكايات متقاطعة» على طريقة مسلسل «زي القمر» بموسميه الأول والثاني، والذي تناول العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على الساحة، منها التنمر، والهجرة غير الشرعية، وتأخر الزاوج، والتبني وغيرها.

وضم الموسم الأول 3 حكايات، هي «حتة مني» بطولة إلهام شاهين، و«مش هنفرح بيكي» بطولة جومانا مراد، و«ست الهوانم» بطولة ليلى علوي.

أما الموسم الثاني من «زي القمر» فضم 12 حكاية، هي «غالية» بطولة درة، و«واحد في المية» بطولة صابرين، و«أنا قبلت» بطولة آيتن عامر، و«عقبال عوضك» بطولة مي كساب، و«اللي خلف مامتش»، و«مش مبسوطة» بطولة داليا مصطفى وبشرى، و«فوتو شوب» بطولة ملك قورة، و«إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، و«حتة من القمر» بطولة لقاء الخميسي، و«أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقي و«مريم» بطولة الطفلة ريم عبد القادر، و«بينا اتفاق» بطولة عدد من الفنانين الشباب.