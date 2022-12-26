أطباء يحذرون من المضادات الحيوية وحقنة البرد.. تقلل المناعة وتسبب الوفاة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية، إنه يجب على أولياء الأمور عدم الإفراط في إعطاء أبنائهم المضادات الحيوية، أو حقنة البرد، مؤكدا أنه يؤدي إلى تقليل مناعة الطفل ويمنع البكتريا النافعة في الجهاز الهضمي وكذلك نمو البكتيريا الضارة ما يؤثر على المناعة.

حقنة البرد

واكد الحداد في تصريحات لـ«الوطن» أن حقنة البرد التي تؤخذ دون اختبار أو دون أمر الطبيب تسبب كارثة صحية تصل للوفاة، خاصة وأننا نجد البعض يخلط 3 حقن في حقنة واحدة تحتوي على مسكن ومضاد حيوي وكورتيزون، وهو أمر خطير لذلك لا ينصح بتناول المضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبي، لاسيما وأن المضاد الحيوي والكورتيزون يؤذيان مناعة الجسم.

وأوضح أن نزلات البرد والأمراض الفيروسية معظمها لا تحتاج إلى تناول مضاد حيوية، خاصة وأن المضادات الحيوية تؤدي إلى تقليل المناعة.

المضاد الحيوي

من جهته، قال الدكتور خالد عبد التواب، استشاري صدر الأطفال بالسويس، إن البعض ينتابه الاستغراب من وصف علاج دون مضاد حيوي، مؤكدا أن المضاد الحيوي له استخدامات محدده وهي الالتهابات البكتيريه الشديدة، ومعظم حالات الحساسية لا تعاني من سخونية، كما أن المضاد الحيوي ليس له علاقه بتنشيف البلغم.

وأوضح أن السخونية الخفيفه الناتجة عن عدوى فيروسية لا تحتاج مضاد حيوي، متابعا: «أتعجب من روشتات مكتوب فيها 3 أنواع مضاد حيوي نوع حقن ونوعين شرب، وهذا خطأ كبير ولا يصح أن يكون إرضاء لأهل الطفل، ولابد أن يكون هناك وعي بذلك».

ووجه نصيحة للأبناء والأمهات: «كل مرض يمر على أطفالكم ولا يأخذوا فيه مضاد حيوي ستزيد مناعتهم وصحتهم، في نفس الوقت لو احتجنا مضاد لابد وأن نأخذه و بالجرعة وعدد الأيام المحددة».