تحذيرات من الصحة بشأن حقنة البرد.. يطلق عليها «الخلطة السحرية»

حقنة البرد.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقنة البرد، وذلك تزامنا مع إطلاق وزارة الصحة والسكان المصرية، تحذيرات عدة بشأن هذه الحقنة، ومدى خطورتها على الصحة.

حيث تعد حقنة البرد، من أشهر الأدوية التي يلجأ إليها عدد كبير من المواطنين، عند تعرضهم لنزلات البرد، ويريدون التخلص منه والتعافي بشكل سريع.

حقنة البرد

ونشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح من خلاله خطورة حقنة البرد، وتحذر المواطنين من اتخاذها عند التعرض لنزلات البعد.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر منشورها على موقع «فيس بوك»، إلى أن حقنة البرد، يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث يستخدمها عدد كبير من المواطنين، عند شعورهم بأعراض نزلات البرد.

وأوضحت الوزارة أن حقنة البرد، تتكون من ثلاثة مكونات، هم: «مضاد حيوي، كورتيزون، مسكن للآلام».

وأضافت وزارة الصحة، أن المضاد الحيوي، لا يساعد على علاج نزلات البرد، كونها عدوى فيروسية، إنما تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية.

الجسم يقاوم حقنة البرد والمضادات الحيوية على المدى البعيد

ونوهت وزارة الصحة، على أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد، يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد.

أما عن مسكنات الآلام ومخفضات الحرارة، حذرت وزارة الصحة من الاستخدام الزائد لها، حيث تتسبب في مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو.

كما أن الإفراط في تناولها يسبب قرحة في المعدة، واختلالا في وظائف الكلى.

بينما حذرت وزارة الصحة من الاستخدام المفرط للكورتيزون، حيث يسبب استخدامه بكثرة ضعف المناعة، وله أضرار كثيرة على مرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم.