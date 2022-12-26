السيطرة على حريق في محل مشويات بالإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في محل مشويات بمنطقة العجمي غربي محافظة الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر بشرية، وتباشر الجهات المعنية التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحل مشويات بشارع بمنطقة العجمي، غربي محافظة الإسكندرية.

السيطرة على حريق قبل امتداده للعقارات المجاورة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، ورجال الحماية المدنية، وسيارة إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث بالإسكندرية لبدء التعامل مع النيران المتصاعدة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المحال المجاورة أو باقي أجزاء العقار، ولم ترد أي أنباء عن حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

وأفادت المعاينة الأولية أن الخسائر في حريق الإسكندرية اليوم، مادية فقط، حيث تسبب الحريق في تلفيات بالمحل نتيجة وقوع الحادث، وذلك بوصول جسم مشتعل تسبب في تصاعد النيران.