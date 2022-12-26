حبس متهمين بسرقة المواسير بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيق

خضع المتهمين في قضية سرقة مواسير بلاستكية بمدينة بدر لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص عاطلين مقيمين بمنطقة بدر بالقاهرة تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواسير البلاتستيكة عن طريق أسلوب الفك.

وتابعت التحقيقات، اعتراف المتهمين بارتكابهم سرقة 18 ماسورة من البلاستيك من أحد المواقع الإنشائية بمدينة بدر بذات الأسلوب، وأقروا أنّهم كانوا في سبيلهم للتصرف فيها بالبيع لعملائهم.

الموقف القانوني

ومن جهته، كشف محمود عبدالله، المحامي، في تصريحات خاصة، تفاصيل عقوبة السرقة، إذ قال إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات، التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها، يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة مدينة بدر بلاغا يفيد بوجود سرقة مواسير بلاستيكية من أحد المواقع الإنشائية بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، وعمل التحريات أمكن من التوصل لمرتكبي الواقعة، وجرى استهدافهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.