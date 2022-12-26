تجديد حبس 3 متهمين بحيازة مواد مخدرة بـ2.5 مليون جنيه في الشرقية

قررت الجهات المختصة بالشرقية، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة قيمتها تصل إلى 2 مليون و500 ألف جنيه.

تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة

كانت وزارة الداخلية أعلنت ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الشرقية، تفيد قيام 3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقار «الكبتاجون» والترويج له مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط مواد مخدرة قيمتها 2 مليون و500 ألف جنيه

وأضافت الداخلية خلال بيان لها، أن رجال الشرطة تمكنوا من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهم 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و5 أكياس لمسحوق الكبتاجون زنة 5 كيلوجرامات، وكمية من المساحيق الخام المخدرة التي تُستخدم في عملية التصنيع زنة 2500 كيلو جرام، وكمية من الخامات والعبوات والمواد التي تُستخدم في عملية التصنيع، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول.، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليوني و500 ألف جنيه.

ومن جانبها، قالت المحامية منى عبد السلام، أنه بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.