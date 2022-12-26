حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب في محافظة القليوبية، بحبس 3 عاطلين لقيامهم بتشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بنطاق المركز، حيث ضُبطوا في حملة أمنية قبل ترويج كمية من المواد المخدرة في رأس السنة الميلادية، وطلبت الجهات تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

اعترافات عصابة مخدرات قليوب

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تفاصيل ضبط عصابة قليوب لتجارة المخدرات

كانت أجهزة أمن القليوبية تمكنت من ضبط 3 عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة قليوب، وضُبط بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين و3 أسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ علي السلاح الناري والذخائر واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وأوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهمين في الواقعة تصل إلى السجن والغرامة المقررة على كل من أتجر أو استورد أو صنع موادا مخدرة، أو حاز جوهر مواد مخدرة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد وتُغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.