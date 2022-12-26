مروان خوري في أول ظهور بعد زواجه: أتعامل مع الجميع بفن وإنسانية

تصدر الفنان اللبناني مروان خوري، محركات البحث خلال الساعات الماضية، في أول ظهور إعلامي له بعد زواجه من ندى رمال، وظهورهما سويا عبر وسائل الإعلام اللبنانية.

مروان خوري ظهر عبر شاشة mtv في أول ظهور بعد الزواج، من سيدة ليست من نفس ديانته: «لم أفكر مطلقا في الزواج من الناحية الدينية، إنه يتعامل بفنه مع الجميع، وبشكل إنساني، بعيدا عن الديانة على الرغم من انتمائه الذي يفتخر به»، مضيفا «الحب ليس له دين».

وأوضح مروان خوري في المقابلة، أسباب تأخره في خطوة الزواج، مؤكدا أنه اتخذ قرار الزواج في الوقت الصحيح.

وائل جسار يهنئ مروان خوري بالزواج

بعد إعلان الزواج رسميا، هنا وائل جسار الفنان مروان خوري بمناسبة زواجه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر صورة له برفقة مروان، وعلق على الصورة قائلا: «ألف مبروك لحبيب القلب الفنان الشامل مروان خوري، على زواجه المبارك إنشاء الله كل أيامك سعادة ونجاح لأنك بتستاهل كل خير».