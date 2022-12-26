«حماية المستهلك» بالمنيا: إلزام التجار بإعلان أسعار السلع يحفظ حقوق المواطنين

قال طه الفلاح، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمنيا، إن الدولة تضمن حق المواطن في كل شيء، لذا ألزمنا التجار بإعلان الأسعار وإعطاء فاتورة بالبيانات الجوهرية للسلعة المباعة للمستهلك لضمان حقوقه.

حماية المستهلك وحقوق المواطنين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع إدارة المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومجلس مدينة المنيا، بعنوان «حماية المستهلك وضمان حقوق المواطنين».

حاضر اللقاء عبد الله موسى، رئيس قطاع الصعيد بجهاز حماية المستهلك، وطه الفلاح، رئيس الجهاز بالمنيا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، ووليد الحيني، مدير مركز الإعلام.

الإبلاغ عن أي تاجر مخالف

وأكد «الفلاح» أن الدولة ألزمت التجار بالإعلان عن أسعار السلع وإلزامهم بالسعر الجبري الذي أقرته لبعض المنتجات، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر مخالف يحتكر السوق أو يبيع بزيادة عن السعر المعلن من خلال الخط الساخن 19588 أو رقم الواتساب المخصص لتلقي الشكاوى 01577779999.

ومن جانبه نفى رئيس قطاع الصعيد بحماية المستهلك عن وجود أزمات بتوافر السلع الاستهلاكية، مؤكدا أن كل السلع متوفرة، محذراً بعض التجار الذين يحتكرون السلع بأن هناك إجراءات قانونية مشددة لردعهم.

محافظ المنيا يقود حملات يومية لضبط الأسواق

وقال رئيس مدينة المنيا، إن الحملات اليومية التي يقودها المحافظ اللواء أسامة القاضي، والجهات المختصة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت احتكرها بعض التجار في مخازن تصل مساحتها 2000 متر، وتم طرحها بالأسواق والمعارض بأقل من سعرها الرسمي، ودعا المواطنين لضرورة الإبلاغ عن المخالفين والمحتكرين من التجار.

وأوضح وليد الحيني، مدير مركز الإعلام، أن العالم تأثر كثيرا بجائحة كورونا وبالأزمة الروسية الأوكرانية على مستوى الطاقة والإنتاج والتصنيع، ما خلق أزمات اقتصادية حادة في دول كثيرة.