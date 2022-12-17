محافظ المنيا يقيل رئيسي قريتي أبا البلد وطنبدي بمغاغة

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية أبا البلد، وكذلك القائم بأعمال رئيس قرية طنبدي بمركز مغاغة، مع إحالة مسؤولي التنظيم والإصلاح الزراعي بقرية أبا البلد، للتحقيق العاجل، وذلك بسبب التقاعس والتقصير في أداء المهام الوظيفية المكلفين بها ورصد حالات تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، ولعدم الالتزام بمقتضيات الواجب الوظيفي، وتحرير المخالفات لمتعدين على الرقعة الزراعية.

جولة محافظ المنيا في مركز مغاغة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، اليوم السبت، بقري مركز مغاغة لمتابعة عدد من الخدمات والمشروعات بقري المركز.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

شدد محافظ المنيا، على أنه لن يسمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقرى التابعة لها، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتا إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات من قبل المسئولين.