الرئيس الأوكراني يقدم مقترح سلام برعاية هندية

قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي برئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي «مقترح سلام» بمشاركة الهند بحسب قناة «العربية» السعودية.

كلمة للرئيس الروسي

وجاء هذا المقترح بعد كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مؤكدا فيها، أن أوكرانيا لا تريد إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أن الغرب سببا في محاولات تفكيك روسيا، التي ترفض هذا الأمر، ولن تقبله تحت أي ظرف من الظروف.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية انضمامها إلى روسيا، التي حركت جيشها، وأجرت استفتاءات في هذه الأقاليم، وسط رفض غربي لهذا التحرك الروسي.