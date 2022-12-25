انفجارات تهز العاصمة كييف.. وإعلان حالة الطوارئ الجوية في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن انفجارات قوية هزت عدة مناطق في العاصمة الأوكرانية «كييف»، اليوم، وذلك بعدما أطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا.

و سمع دوي انفجارات في أجزاء مختلفة من كييف، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار الجوي في العاصمة وباقي المناطق الأوكرانية، ولم يتم ذكر معلومات بشأن طبيعة الانفجارات حتى الآن، أو عما إذا وقعت انفجارات في أنحاء أخرى من أوكرانيا، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

إعلان حالة الطوارئ الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا

ووفقا للمعلومات والبيانات الرسمية لجهاز تنبيه السكان، أطلقت إشارات الإنذار الأولى في كييف والمناطق المجاورة لها، ثم تم إعلان حالة الطوارئ الجوية عقب ذلك في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

وكانت روسيا قد كثفت، خلال الفترة الماضية، من هجماتها الصاروخية على أوكرانيا، واستهدفت منشآت البنية التحتية ومحطات الطاقة والكهرباء، وتسببت في انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق بأوكرانيا.

روسيا تنشئ خطا دفاعيا في «زابوريجيا»

ومن ناحية أخرى، أعلن فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوريجيا، أن القوات الروسية نجحت بإنشاء خط دفاعي عميق ومحصن في المنطقة، قائلًا في منشور عبر تطبيق «تليجرام»، إنه تم إنشاء خط دفاعي عميق مع مناطق محصنة، سيوقف أي محاولة من قبل العدو لزعزعة سلام سكان مقاطعة زابوريجيا في روسيا، مشيرا إلى أن بناء الهياكل الدفاعية على طول الخط الأمامي على وشك الانتهاء منها.