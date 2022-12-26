أوكرانيا تطالب الأمم المتحدة باستبعاد روسيا من مجلس الأمن

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، الأمم المتحدة رسميًا باستبعاد روسيا من من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

دعوة وزارة الخارجية الأوكرانية

ودعت الخارجية الأوكرانية في بيان نقلته قناة الحرة الأمريكية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كليًا من الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، قال في وقت سابق، إن بلاده تعتزم الدعوة إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

الصمود ضد روسيا

وفي سياق آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، شعبه على الصمود خلال الشتاء الحالي من أجل الدفاع عن بلادهم في مواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، إن «الأوكرانيين سيتحملون هذا الشتاء تمامًا كما تحملوا الهجمات الصاروخية والتهديدات والابتزاز النووي».

تصريحات الرئيس الأوكراني

وكتب زيلينسكي، عبر تطبيق «تليجرام»: «لقد تحملنا الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والإرهاب والضربات الصاروخية، وسوف نتحمل هذا الشتاء لأننا نعرف ما الذي نقاتل من أجله».

وتابع: «نحن نمضي قدما عبر الأشواك إلى النجوم مع علمنا بما ينتظرنا في نهاية الطريق ونعتقد أن الفرح سيحل محل الدموع واليأس سيتبعه الأمل والموت ستهزمه الحياة».