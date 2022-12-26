الكرملين: مباحثات حول شراكة غير محدودة بين روسيا والصين

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام الجاري، دون ذكر تفاصيل عن موعد المحادثات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية «تاس».

شراكة بلا حدود بين موسكو وبكين

وأضاف «بيسكوف»، أن الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب، فيما أعلن الرئيس الروسي ونظيره الصيني، في وقت سابق، عن شراكة «بلا حدود» بين البلدين، وذلك عندما زار بوتين بكين في فبراير الماضي قبل ثلاثة أسابيع من بداية الأزمة الأوكرانية.

مخاوف صينية إزاء الأزمة الأوكرانية

وكان الرئيس الروسي أعلن، في سبتمبر الماضي، أن بكين لديها مخاوف إزاء الوضع في أوكرانيا، وبالرغم من ذلك، اكتسبت روسيا شراكة بالغة الأهمية مع الصين، في الوقت الذي أدان فيه الغرب الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ 10 أشهر، وفرض عقوبات على موسكو.