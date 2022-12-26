رئيس «النواب البحريني»: العلاقات الثنائية مع مصر نموذج عربي يحتذى به

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، أن العلاقات المصرية البحرينية، تعد نموذجا للعلاقات العربية الثنائية التي يحتذى بها بفضل رؤى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

لقاء بين السفير المصري ورئيس النواب البحريني

جاء ذلك خلال لقاء المسلم، اليوم، بالسفير المصري لدى البحرين السفير ياسر محمد شعبان، حيث تم بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات ولاسيما البرلمانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد المسلم، بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين في كل المجالات، خاصة على الصعيد النيابي والدبلوماسية البرلمانية.

تثمين العلاقات بين البحرين ومصر

من جانبه، ثمن السفير ياسر العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن اعتزازه العميق بالروابط المشتركة مع البحرين في شتى المجالات.

ونقل السفير المصري، تحيات رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون البرلماني مع البحرين، ودعم الأنشطة البرلمانية في كل المجالات.