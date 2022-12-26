استقرار طقس الإسكندرية في سادس أيام نوة الفيضة الصغرى

يشهد طقس الإسكندرية مساء اليوم الاثنين، سادس أيام نوة الفيضة الصغرى، تحسنا ملحوظا عما كان عليه الأمر أمس، حيث لا تزال الأمطار متوقفة منذ مساء أمس، الأمر الذي سهل حركة المواطنين داخل شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط بعدما نجح رجال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في إزاحة كافة التراكمات التي نتجت عن طقس الإسكندرية المضطرب أمس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية مساء اليوم هادئ من حيث الأمطار، مع توقعات بعودة الأمطار غدا بنسبة 30%، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة، وتبدأ من فجر الغد على مناطق متفرقة.

طقس الإسكندرية غدا

وتضمنت توقعات طقس الإسكندرية غدا، انخفاض درجات الحرارة التي تسجل 19 العظمى والصغرى 12، مع ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، وسرعة رياح تصل إلى 40 كيلو مترا في الساعة، مع غيوم صباحا وشبورة على الطرق السريعة.

رفع المياه مع طقس الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أنه قد تم التعامل مع كافة التجمعات التي أسفرت عنها أمطار أمس التي وصلت لسيول ببعض المناطق، وزادت عن الطاقة الاستيعابية للمنظومة، ما سبب بعض التجمعات.

وأضاف «نافع» لـ «الوطن»، أن معدات وسيارات الشركة تعاملت معها خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنه يجري في الوقت الراهن تطهير الشنايش تحسبا لسقوط الأمطار مرة أخرى.