أسعار القطن.. جيزة 96 بـ8 آلاف و500 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن أسعار القطن أمس الإثنين، قد شهدت ارتفاعا في جميع أصناف القطن الـ5، طبقاً لما أجري بعدد من المزادات العلنية بالمحافظات لعام 2022، وذلك لتداول أصناف القطن طويل التيلة في محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، ، الغربية، والبحيرة ، بالمزادات العلنية.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأوضح الدكتور محمد أبواليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار القطن اليوم، قد شهد ارتفاعا في سعر قنطار القطن لصنف جيزة 96 فائق الطول، ليسجل سعر قنطار القطن في المزادات العلنية بمحافظة كفر الشيخ بـ8 آلاف حتى 8500 جنيه، وسجل سعر قنطار القطن جيزة 97 لطويل التيلة في محافظة الغربية ب 6900 حتى 7200 جنيه، وسجل ذات الصنف المنزرع في محافظة المنوفية بسعر من 7200 حتي 7250 جنيها.

أسعار قنطار القطن أمس الإثنين

يؤكد الدكتور محمد أبو اليزيد، إن أسعار القطن اليوم، قد سجلت ارتفاعا، حيث سجل سعر قنطار القطن لصنف جيزة 94 بمحافظة الدقهلية من 6700 حتي 7550 جنيها، بينما سجل ذات الصنف المنزرع بمحافظة كفر الشيخ لسعر القنطار من 6700 حتى 7800 جنيه، طبقا للمزادات التي أجريت اليوم.

أسعار القطن اليوم والمنتج

وأضاف «أبو اليزيد»، أن أسعار القطن اليوم، قد سجَّل سعر قنطار القطن جيزة 92 بمحافظة دمياط بسعر من 6700 حتى 6910 جنيهات، بينما سجل سعر قنطار القطن لجيزة 86 بمحافظة البحيرة بـ6300 حتى 6800 جنيه، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن في حقولنا في محافظات مصر إجمالي 317 ألف فدان علي مستوي محافظات الجمهورية خلال عام 2022.