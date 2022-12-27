سيوة تستعد لاحتفالات رأس السنة.. مزارات أثرية وبيئية وسفاري (صور)

استعدت واحة سيوة لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية وتوافد المصريين والسياح الأجانب من مختلف دول العالم لزيارة واحة السحر والجمال، بفضل الأجواء والطقس المتميز لسيوة عن غيرها من مدن ومحافظات مصر حيث الشمس الساطعة على مدار اليوم والطقس القاري المتميز والذي يجذب زوارها على مدار موسم الشتاء.

تنوع سياحي في سيوة

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن واحة سيوة تستعد لاحتفالات رأس السنة من خلال تشجير وتجميل الشوارع وهي جوهرة الصحراء الغربية وتتمتع بمقومات سياحية متنوعة من السياحه الأثرية والسياحة الترفيهية والسياحة العلاجية وسياحة السفاري وسياحة المهرجانات والسياحة البيئية.

رحلات سيوة في رأس السنة

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سيوة استعدت لاحتفالات رأس السنة واستقبال الرحلات السياحية الوافدة إليها من رحلات الشباب ورحلات من مختلف الجامعات المصرية وزيارات للأسر، بالإضافة إلى سياح من جميع الجنسيات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وبولندا والفلبين وإندونيسيا، بالإضافة إلى دول الخليج والعديد من الدول الأخرى للاستمتاع بمزارات سيوة السياحية.

تشجير وتجميل سيوة

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جرى الانتهاء من زراعة أشجار في مدخل سيوة وتجميل المدينة وتزيينها بما يتناسب مع الطراز البيئي القديم والذي يميزها عن غيرها من المدن السياحية الأخرى، كما جرى الانتهاء من تطوير أكبر ميدان في سيوة أمام قلعة شالي الأثرية السياحية وتنفيذ واجهات المباني بمادة الكرشيف من المنتج المحلي لسيوة وهو مزيج من الملح والطين والرمال واستخدام الأخشاب وجذوع النخيل في التشطيبات للحفاظ على البيئة السيوية.

المزارات السياحية

وأكد محمد بكر، رئيس مركز ومدينه سيوة، لـ«الوطن»، أن الواحة تتمتع بالعديد من المزارات السياحية المختلفة منها مزارات أثرية كمعبد آمون وقاعدة تتويج الإسكندر الأكبر وقلعة شالي الأثرية وعين جوبا وجبل الموتى الذي يحتوي على مومياوات وسفاري في بحر الرمال الاعظم داخل الصحراء وفنادق مقامه على الطراز البيئي وتضم اكواخ مبنيه بجذوع النخيل وصديقه للبيئه باستخدام الشموع في الاضاءه ومنتجات الاصواف اليدويه على الاسره وتقديم اكلات سيويه متميزة.