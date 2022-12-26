اقرأ غدا في عدد «الوطن».. السيسي ينحاز لـ«الشعب»: حاسس بيكم

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي ينحاز لـ«الشعب»: حاسس بيكم

الرئيس يفتتح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية فى منطقة «أبورواش»

تكاتف الجميع ضرورة لمواجهة الغلاء

وتخفيض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلى يوفر فرص عمل وعملة صعبة

الإفراج عن البضائع مستمر.. والبنوك ستغطى المطلوب بالدولار لتنفيذ خطة خروج المستلزمات من الموانئ

الدولة تعمل على أفكار غير تقليدية لوضع حلول دون المساس بالميزانية

لازم قناة السويس يكون عندها دخل خاص وأموال سائلة بالمليارات

مدير «الخدمة الوطنية»: «النصر للكيماويات» تدعم كل القطاعات.. وافتتاح 6 مصانع للأسمدة بـ«السخنة» قريباً

«الزواج ميثاق غليظ».. و«الأحوال الشخصية» سيُطرح للحوار المجتمعى

وصندوق دعم الأسرة يحمى الأبناء من تداعيات الطلاق.. و«العدل» تعلن الانتهاء من الأحكام التفصيلية لقانون الأحوال الشخصية الشهر المقبل

السيسي يجبر خاطر سيدة تجلس على الرصيف ويستجيب لطلبها:

«أنت كبير عندى أوى.. وبدعيلك ليل ونهار ربنا يوفقك»

الحكومة: مخزون السلع الاستراتيجية آمن.. وانطلاق معارض «أهلاً رمضان» يناير المقبل بأسعار مخفضة

«آمنة»: لدينا أكثر من 18 ألف منفذ للسلع.. ونعمل على زيادة عدد الشوادر بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً

المدرسة المصرية لـ«الخط العربى» 100 عام «إبداع وقوة ناعمة»

استعدادات للاحتفال بمئوية مدرسة تحسين الخطوط العربية «خليل أغا» وتكريم روادها

مدرسون: جماله يَسُرّ الناظرين إذا كتبه أهل الاختصاص.. ويكفينا فخراً حَمْل لوائه

المشرف الفنى للمدرسة: تأثيرها ممتد منذ قرن

ونسعى لتخريج أجيال عاشقة للخط

منسق «المئوية»: نطمح لعودة المدرسة المصرية لمكانتها «قِبلة للفن».. و«الخط» أحد روافد قوة مصر

أستاذ تاريخ: لائحة «خليل أغا» أوصت بنشر فكرتها

فى باقى الدول.. وطلاب: ننفذ وصية الإمام «على»

بأن «حُسن الخط أكبر داعم للحق»

«الزراعة»: الإفراج عن 172 ألف طن «ذرة وصويا» بالتنسيق مع «المركزى»

رئيس «التنظيم والإدارة» لـ«الشيوخ»: الإعلان عن وظائف جديدة الشهر المقبل

الصفحة الثانية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى

«حياة كريمة»: صرف 500 مليون جنيه لمشروعات الصرف بكفر الشيخ

إعداد وتأهيل متكامل للضباط الذين يجرى اختيارهم للعمل بالخارج

محافظ المنوفية: المبادرة تنفذ 1333 مشروعاً خدمياً وتنموياً فى أشمون بنسبة إنجاز 78%

عاشور»: كليات جديدة لتغطية التخصّصات المطلوبة لسوق العمل

«اقتصادية القناة»: تعاون مع الصين فى صناعة الوقود الأخضر والسيارات

«جمال الدين»: مستعدون لتقديم الدعم اللازم

«الجزار»: الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية ثانى أكبر حديقة فى العالم

توفر مناطق ترفيهية عالمية على مساحة 1000 فدان

تحسن الطقس فى المحافظات وانتهاء «الفيضة الصغرى» اليوم

«مروة» فى خدمة أهالى البدرشين: ملابس وهدايا

الصفحة الثالثة

الرئيس يصارح المصريين فى افتتاح مصنعين بمجمع أبورواش للصناعات الكيماوية ويجيب عن كل ما يدور فى أذهانهم

السيسي ينحاز للشعب: «حاسس بيكم»

6 رسائل من السيسي للمواطنين والمسئولين

قناة السويس.. «التطوير مش ببلاش»

تخفيض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلى يوفر فرص عمل وعملة صعبة

والبنوك ستغطى المطلوب بالدولار لتنفيذ خطة خروج المستلزمات من الموانئ

صندوق لحماية الأسرة ودعمها

الزواج أغلظ ميثاق.. وصندوق دعم الأسرة المصرية لحماية الأبناء من تداعيات الطلاق

لا بد من تكاتف الجميع لمواجهة الغلاء.. وهذا هو الوقت الحقيقى لإبراز حرصنا على بعضنا البعض

صندوق «القناة» يخضع لرقابة أجهزة الدولة.. ولو حد شال 10% بس كان زمانا بنتكلم فى رقم كبير بالدولار

الدولة حريصة على استقرار أسعار مدخلات الزراعة.. ونستورد «صودا آش» بـ300 مليون دولار

«حاسس بيكم» وهذا وقت التكاتف

زيادة الإنتاج المحلي تقلل الضغط على الدولار

الفقير يخلى باله من كل مليم

حريصون على استقرار مدخلات الزراعة

الصفحة الرابعة

نواب وسياسيون: حديث السيسي يغلق الباب أمام مروِّجى الشائعات

رسائل الرئيس

الرئيس أكد حرص الدولة على التنمية الشاملة.. ومصر قادرة على مواجهة التحديات العالمية والداخلية.. وهناك ظروف اقتصادية صعبة لا بد من التعامل معها بجدية

خطة استراتيجية شاملة لضبط الصناديق الوزارية

الأحوال الشخصية.. كل منازعات الأسرة أمام محكمة واحدة

إجراءات لضبط السوق وتوسيع الحماية الاجتماعية

أوعية ادخارية للوزارات والهيئات

الإفراج عن البضائع المكدَّسة بالموانئ يقضى على التضخم

السيسي يوقف موكبه لجبر خاطر سيدة تجلس على الرصيف.. ويستجيب لطلبها

السيدة لـ«الرئيس»: انت كبير عندى أوى.. وبادعيلك ليل ونهار ربنا يوفقك

اقتصاديون: الرسائل تؤكد حرص الرئيس على دعم الإنتاج المحلى واستقرار الأسعار

الحكومة تملك حلولاً سريعة لعلاج الخلل الهيكلى فى ميزان المدفوعات.. ودعم كبير من الدولة لقطاع الصناعة لتوفير احتياجاته.. وتصنيع المنتجات محلياً يقلل الاستيراد

الرد على الشائعات ضرورة مُلحَّة

صندوق قناة السويس ذراع استثمارية مهمة

تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية

الصفحة الخامسة

مدبولي: الإفراج عن بضائع من الموانئ بـ5 مليارات دولار خلال شهر

رئيس الوزراء: توجيهات الرئيس بإنشاء «مصنع كلور» وفرت 50% من احتياجاتنا.. والبديل كان استيراد الكلور بالدولار لتشغيل المحطات

«العدل»: الانتهاء من الأحكام التفصيلية لقانون الأحوال الشخصية الشهر المقبل

المستشار عمر مروان: سندعو لحوار مجتمعى.. ولجنة «قانون الأسرة» تضم كفاءات كبيرة

10 ملامح لمشروع قانون

مدير «الخدمة الوطنية»: «النصر» الداعم الرئيسى للقطاعات الزراعية والصناعية والطبية

«أبوالمجد»: افتتاح 6 مصانع للأسمدة الأزوتية بـ«السخنة» قريباً.. و«عبدالسميع»: توسعاتنا انعكست على مؤشرات الإنتاج والتصدير

غازات طبية وصناعية تنتجها «شركة النصر»

الصفحة السادسة

استعدادات للاحتفال بمئوية «خليل أغا» وتكريم روادها

المدرسة المصرية لـ«الخط العربى» 100 عام من الإبداع والقوة الناعمة

مدرسون: الخط مفتاح الحضارة.. وجماله يَسُرّ الناظرين إذا كتبه أهل الاختصاص

«شبل»: نعلِّم الفن لعشاقه دون النظر للعائد المادى ويكفينا فخراً حَمْل لوائه والحفاظ عليه.. و«فهد»: المدرسة ما زالت تحتفظ ببريقها رغم مرور قرن على تأسيسها

سعد غزال: نسعى لتخريج أجيال عاشقة للخط العربى لمواجهة التأثير السلبى للتقدم التكنولوجى

المشرف الفنى للمدرسة: تأثيرها ممتد منذ قرن.. وتجذب عاشقى فن الخط حول العالم

المناهج نظرية وعملية وشفهية ونركز على «الثلث والفارسى والديوانى والنسخ والرقعة» والرسم الزخرفى

الصفحة السابعة

طلاب المدرسة: ننفذ وصية الإمام «علي» بأن «حُسن الخط أكبر داعم للحق»

أحد المتفوقين: «هو مفتاح الحياة بالنسبة لى».. و«خالد» تعلم فنونه دون مؤهل جامعى

طلاب يعكفون على تعلم فنون الخط العربى بالمدرسة الملكية

«الخط العربى».. فن يجسد اللغة الوطنية ويحمى الهوية عبر التاريخ

«ممدوح»: التحقت بها فور حصولى على الأستاذية

أستاذ عظام.. حقق حلم «دراسة الخط» رغم أعباء «الطب والعمل»

«عزب»: لائحة «خليل أغا» أوصت بنشر فكرتها فى باقى الدول ضمن جهود محمد على لبناء دولة قوية

ياسر الكرمانى: عشقت الخط منذ الابتدائية تأثراً بأستاذى وهو يكتب البسملة والتاريخ على السبورة بشكل مبهر

منسق «المئوية»: نطمح إلى عودة المدرسة المصرية للخط العربى لمكانتها «قِبلة للفن والتعليم»

نهدف لإحياء فن الخط كأحد روافد القوة الناعمة لمصر وأن يتصدر واجهة الأعمال المعمارية «الدينية والثقافية»

الصفحة الثامنة

مهمة صعبة بالممتاز

الكبار ينزفون

10 أهداف وحالة طرد ومفارقات بالدورى

القطبان فى الفخ مجدداً.. أندية جديدة تعرف طعم الفوز.. و«طولان» للخلف دُر مع «البنك»

«الفاشل يرفع إيده»

أجانب الـ«إيجيبشن ليج» يتساقطون بالجملة

«عقم الهجوم» الشغل الشاغل لـ«فيريرا» فى الزمالك وتعديلات منتظرة أمام الإسماعيلى

من «الخطيب» للاعبى الأهلى: «انسوا الفلوس»

الفريق فى قبضة رئيس النادى والمدير الفنى.. ومطلب خاص لتحسين الصورة