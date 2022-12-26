إصلاح 6 كسور في خط المياه الرئيسي الناقل من الإسكندرية إلى مرسى مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه مطروح الانتهاء من إصلاح 6 كسور في خط مياه الشرب الرئيسي الـ1000 مللي، والذي ينقل مياه الشرب إلى مدينة مرسى مطروح قادما من الإسكندرية، وذلك بسبب تعرض الخط للعديد من الكسور خلال عملية توسعة طريق مطروح المتجه إلى الضبعة ومنه إلى الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

6 كسور في خط مياه مطروح

وقال محمد خضر، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى الدفع بفرق الطوارئ والتي تضم مجموعة من المهندسين والفنيين بمعدات الصيانة على طول الخط في المناطق التي حدث بها قصور، والتي تقع من علامة الكيلو 20 وحتى مدينة الضبعة في الساحل الشمالي، ومنها مناطق الجراولة وسيدي حنيش والعمل على مدار 24 ساعة خلال أعمال الصيانة، وتم الانتهاء من إصلاح جميع الكسور تحت إشراف الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إداره الشركة.

ضخ مياه الشرب في المناطق السكنية

وأضاف المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه يجري حاليا الضخ بانتظام لعدم انقطاع مياه الشرب عن المناطق السكنية، حيث يجري تقسيم عملية ضخ المياه بالشبكات من خلال خطة زمنية ويتم فتح على بعض المناطق ويتبعها مناطق أخرى، بينها وسط مدينة مرسى مطروح والمنطقة الرابعة التي تصل إلى الكيلو 4 حي الزهور والكيلو 7 حي الشروق وحتى عمارات ومنازل الكيلو 8 شرق المدينة ومنطقه غرب المدينة والعزب المختلفة العزبة الغربية والعزبة السودانية وعزبة السلام وحتى وادي الرمل وغيرها من المناطق السكنية الأخرى.