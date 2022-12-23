«مياه مطروح» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات هطول الأمطار

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنّ التجهيزات والاستعدادات لفصل الشتاء تبدأ مع نهاية فصل الصيف، موضحًا: «الاستعدادات بدأت في 10 أكتوبر، حيث بدأنا تطوير الشنايش والمطابق وصيانة المعدات وإن كانت الصيانة شبه مستمرة على مدار العام».

هيئة الأرصاد الجوية

وأضاف خالد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني: «هيئة الأرصاد الجوية دقيقة وتتواصل معنا بالنسبة لتوقعات الأمطار كما ترسل إلينا التوقعات الفجائية، وبالنسبة لأمطار الأمس، فقد كانت أقل حدة من الإسكندرية وهيئة الأرصاد نبهت على هذا الأمر».

أمطار مطروح والضبعة

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح: «أمطار مطروح والضبعة كانت خفيفة بالأمس حيث بدأت في التاسعة والنصف مساء واستمرت لمدة ساعة دون أي تراكمات، والأمطار كانت متركزة في سيدي عبدالرحمن والعلمين وبدأت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا حتى الساعة الثانية ليلا، وكانت خفيفة في البداية ثم متوسطة بعد الساعة الخامسة، وتم التعامل مع التجمعات في العلمين الجديدة».