كسور وتسريبات في الخط الرئيسي للمياه المغذي لمرسى مطروح

تعرض خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمدينة مرسي مطروح لكسور وتسريبات في الساحل الشمالي، وانتقل المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى مكان الكسر؛ للوقوف على وضع خط مياه الشرب، ومتابعة أعمال إصلاح 5 تسريبات على خط الـ1000 مم الناقل للمياه بالساحل الشمالي من محطة ترشيح جنوب مدينة العلمين، مع وجود كسور في المنطقة الواقعة بين المحطة والعلمين وحتى مدينة الضبعة.

فريق صيانة لخط مياه الساحل الشمالي

وقال رئيس شركة مياه مطروح، اليوم الاثنين، إنّه جرى تشكيل فريق عمل مكون من رؤساء قطاع الدعم الفني ومياه شرق بالإضافة إلى فرق الصيانة السريعة والإصلاح من العاملين بأفرع شركة مياه مطروح في مدن الضبعة وسيدي عبدالرحمن، والعلمين والحمام وذلك للمتابعة والانتهاء من أعمال الإصلاح لعدد 5 تسريبات للمياه على خط الـ1000مم في مناطق مدن الضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين على الطريق الدولي الساحلي.

تخفيض كميات المياه المهدرة

وأكد رئيس شركة مياه مطروح، رصد هذه التسريبات، خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن تم تأجيل أعمال الصيانة بسبب تزاحم المصطافين الوافدين إلى الساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح، موضحًا أنه بمجرد انخفاض التزاحم بدأت أعمال الصيانة سريعا بغرض الحفاظ على كميات المياه المهدرة بسبب التسريبات وزيادة كمية المياه المنتجة إلى مدينة مرسى مطروح.

36 ساعة صيانة خط مياه الشرب

وخلال وجوده في الساحل الشمالي بموقع الإصلاح والصيانة، وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، المهندسين وفنيي الصيانة باستمرار الأعمال ومتابعته شخصيًا لحين الانتهاء تماما من أعمال الصيانة والتي بدأت من خلال الساعات الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الـ36 ساعة المقبلة يتم إصلاح جميع التسريبات.