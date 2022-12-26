انطلاق مبادرات وزارة الشباب لعلاج السمنة وتشوهات القوام بالمحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة، حملات التوعية بالأمراض التي تعوق الشباب عن ممارسة الرياضة بمحافظات الجمهورية، في إطار ذلك، نظمت الوزارة «مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج السمنة وتشوهات القوام»، بمحافظة بكفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، بالتعاون مع وحدة الطب الرياضي بالمديرية لعلاج السمنة كمبادرة صحية مجتمعية للكشف عن تشوهات القوام اليوم، بحضور 200 مشارك من الجنسين، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات، وكابتن محمود البنا الحكم الدولي، والدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، جاء ذلك بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمود بسيوني مدير وحدة الطب الرياضي، وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

المرحلة الأولى تشمل كفر الشيخ والفيوم والبحيرة والدقهلية

بدأ اللقاء، بكلمة ترحيب بجميع ضيوف المديرية، كما رحب وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الذي أبدى سعادته بتواجده فى محافظة كفر الشيخ، لإطلاق المبادرة التى تستهدف فى مرحلتها الأولى 4 محافظات، وهي الفيوم وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

التغذية واللياقة الصحية

شمل برنامج الندوة محاور رئيسية، وهى التغذية واللياقة الصحية وتشوهات القوام وكيفية علاجها، وإجراء تحاليل طبية قياسات انثروبومترية للمشاركين، وبدأ الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، بأن البرنامج انطلق ضمن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن أمراض السمنة، لذلك تشهد الفترة الحالية اهتمام كبير بين جميع الفئات العمرية بالرياضة، وإن كان جيل الشباب أكثر فئة عمرية تعاني من تشوهات القوام، بسبب الممارسات الحياتية اليومية الخاطئة.

عدد الفقرات وتأثيرها على شكل القوام

ناقش عميد كلية التربية الرياضية، خلال برنامج المبادرة مفهوم الوقاية خير من العلاج، وأكد أن مريض الضغط له تمرينات رياضية مناسبة، وكذلك مرضى القلب ومرضى السمنة لضمان ممارسة الرياضة، وفق برنامج يناسب حالته للحفاظ على الصحة العامة، ومقاومة العادات الخاطئة التي تؤثر على العمود الفقري والغضاريف.

وأوضح عدد الفقرات وتأثيرها على شكل القوام، مطالبا بالحفاظ على وضعية الجسد فى حالة الجلوس، الوضع التشريحى الصحيح بوضع الكتفين فى وضعهم الطبيعي والصدر مفتوحا، وكذلك فى الوقفة والنوم، مجملا أن كل ما كانت العضلات والأربطة فى حالتها الطبيعية السليمة، انتصرت على الجاذبية الأرضية، التي تقاوم اعتدال الجسم، الأمر الذي يقاوم انحراف القوام.

قدم البرنامج فى الجزء الثاني منه، الدكتور أحمد شلبي، مدرس بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية، ومحاضر المادة العلمية، انطلاق المبادرة برياضة كفر الشيخ بالتنسيق مع إدارة الأداء الرياضي بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، وإشراف تنفيذى للدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي، ومنسق المبادرة بالمحافظة محمود سلطح.