تفاصيل دراسة أسباب السمنة لطلاب الجامعات.. عمداء «تربية رياضية» يكشفون

وجّه الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة قطاع التربية الرياضية بإجراء دراسة مسحية على مستوى الجمهورية لطلاب الفرقة الأولى بالجامعات، لتحديد أسباب السمنة وضعف اللياقة البدنية وتشوهات القوام المنتشرة.

وشدد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، على تقديم خريطة علمية على مستوى الجمهورية لتحديد الأعراض والأسباب وطرق العلاج، ويكون ذلك ضمن الخطة البحثية لكليات التربية الرياضية للفصل الدراسي الثاني.

ما قياسات الأنثروبومترية؟

في البداية، فسر الدكتور طارق فاروق، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف، توجيه الدكتور محمد أيمن عاشور، قائلاً: «إن كليات التربية الرياضية تتعامل مع الطلاب بشكل جسدي، وعلى أساسه يتم اختبار طلاب الفرقة الأولى، من خلال قياسات تسمى بقياسات الأنثروبومترية».

وأضاف الدكتور طارق فاروق لـ«الوطن» أن القياس يتم على أساس ثلاثة محاور رئيسية، وهي القياس الجسمي والتركيب الجسمي والتكوين الجسمي، موضحاً أنه من خلال هذه القياسات يمكن رصد درجة السمنة لدى الطالب ودرجة السمنة المتوقع إصابته بها خلال فترة قريبة من التحاقه بالكلية.

الخروج بمؤشر جيد في التوزيع الجغرافي للكليات

وأكد عميد كلية التربية الرياضية، أن كليات التربية الرياضية على مستوى الجامعات المصرية تهتم باختبارات القياس ضمن مقرراتها الدراسية، ولديها الأدوات الكافية لذلك، موضحاً أن توجيه وزير التعليم العالي، يمكن هذه الكليات من الخروج بمؤشر جيد خاصة في التوزيع الجغرافي للكليات.

ونوه الدكتور طارق فاروق، إلى أن المؤشر أو النتيجة لهذه الدراسة هو معرفة درجة إصابة الطلاب بالسمنة في مختلف المحافظات حتى ولو بدرجة أولية، موضحاً أن المؤشر يتيح الفرصة للكليات الأخرى مثل كليات القطاع الصحي للقيام بدورها التنموي والمجتمعي، فضلاً عن توصيف الوزن سواء هو وزن ذهني أو عظمي أو عضلي.

توفير التدريبات اللازمة خلال فترة الدراسة

من جانبها، قالت الدكتورة أمل عبدالله، عميدة كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، إن القبول بالكلية يتوقف على أساس اجتياز الطالبات لاختبار القدرات المُنظمة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت لـ«الوطن» أن الكلية حريصة على توفير التدريبات اللازمة خلال فترة الدراسة حفاظاً على صحة الطالبات من الإصابة بالسمنة: «نادراً ما تُصاب بنت بالسمنة خلال فترة الدراسة لأنه عندنا تدريبات كتير ومهمة».