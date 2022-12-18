فحص 6 آلاف طالب ضمن مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والتقزم بالسويس

أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن السمنة والتقزم فحصت 6 آلاف طالب وطالبة حتى الآن من إجمالي 40 ألف طفل مستهدف.

الكشف على 40 ألف طالب

وأوضح «الحفناوي» على هامش جولته، برفقة ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ومحمود عبد النبي، مدير عام فرع التأمين الصحي بالسويس، لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والتقزم، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لحوالي 40250 طالبا وطالبة بمختلف المدارس الابتدائية بمحافظة السويس، بالإضافة إلى المتخلفين عن الفحص من العام السابق، مشيرا أن الفرق الطبية العاملة بالمبادرة تقوم بقياس الطول والوزن وقياس نسبة الهيموجلوبين، ويتم إحالة الأطفال لعيادات التأمين الصحي لتلقي العلاج حال الحاجة لذلك.

المبادرة انطلقت منذ 10 أيام

وقال «الحفناوي»، إن المبادرة انطلقت أعمالها منذ 10 أيام فقط، وقامت بفحص 6 آلاف طالب في الصف الأول الابتدائي بنسبة تجاوزت الـ 15%.

وأكد وكيل «صحة السويس»، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، يولي اهتماما بالغا بمبادرات الرئيس، والتي يتم تنفيذها داخل المحافظة بتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.